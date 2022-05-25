'Azpilicueta ve Alonso, Barça'yı istiyor!'

Chelsea'de forma giyen Marcos Alonso ve Cesar Azpilicueta için Barcelona iddiası geldi.



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, İki oyuncunun Barcelona'ya transfer olmak istediklerini İngiliz kulübüne bildirdikleri belirtildi.



Haberde, Barcelonalı yetkililerin Chelsea ile görüşmek için Cuma günü bir temsilci göndereceği ifade edildi.



Marcos Alonso bu sezon çıktığı, 46 maçta 5 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterirken, Cesar Azpilicueta, Chelsea formasıyla 47 maçta 3 gol, 3 asist yaptı.





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