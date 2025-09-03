Aziz Yıldırım'dan başkan adaylığı için kesin karar!

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yapılacak başkanlık seçiminde aday olmayacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken Aziz Yıldırım hakkında flaş bir iddia öne sürüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre; 21 Eylül'de Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım, "Ben yokum" dedi.

Önceki günlerde aday olacağı yönünde iddialar ortaya atılırken Yıldırım'ın, bu fikirden vazgeçtiği öğrenildi.

Kurmaylarıyla bir durum değerlendirmesinde bulunan Yıldırım'ın aday olmama ve hiçbir adayı desteklememe yönünde karar aldığı belirtildi. Öte yandan diğer adaylar Sadettin Saran ile Hakan Bilal Kutlualp'in birleşeceği konuşuluyor. 

