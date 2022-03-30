Aziz Yıldırım, by-pass ameliyatı oldu

Fenerbahçe'nin eski yönetici Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın by-pass ameliyatı olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aziz Yıldırım, by-pass ameliyatı oldu
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30 Mart 2022 18:13
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, by-pass ameliyatı oldu.

Sarı-lacivertli kulüpte Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Şekip Mosturoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Aziz Başkan başarılı bir by-pass ameliyatı geçirmiştir. Mücadele dolu hayatında karşılaştığı her zorluktan yüreği ve başı dik çıkan başkanımız bunun da üstesinden gelecektir. Dualarımız Aziz başkanla." ifadelerini yazdı.

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