Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, by-pass ameliyatı oldu.



Sarı-lacivertli kulüpte Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Şekip Mosturoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Aziz Başkan başarılı bir by-pass ameliyatı geçirmiştir. Mücadele dolu hayatında karşılaştığı her zorluktan yüreği ve başı dik çıkan başkanımız bunun da üstesinden gelecektir. Dualarımız Aziz başkanla." ifadelerini yazdı.





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