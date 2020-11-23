Az ekmek çok köfte: Atiba

Beşiktaş'a 2013 yazında PSV'den bedelsiz olarak gelen Atiba Hutchinson, 8. sezonuna girdiği siyah-beyazlılarda harikalar yaratmaya devam ediyor. 3-2 kazanılan Başakşehir maçında 1 gol, 1 asistlik performansının yanı sıra gençlere taş çıkaran, hırsıyla şov yapan 37'lik futbolcu, takımın hep en az kazanan isimlerinden olmasına rağmen, futboluyla tam tersi olarak zirvenin içerisinde yer aldı.



7 SEZONDA 7.75 MİLYON EURO ALDI

Bu sezon 500 bin Euro'ya oynayan yıldız futbolcu, bundan önceki yıllarda Beşiktaş'tan 7 sezonda sadece 7 milyon 750 bin Euro kazandı. Tecrübeli yıldız bu sezonki maaşıyla ise takımın en az kazanan yabancısı konumunda. Net maaşlarda Hasic 225 bin Euro alacak olsa da imza parası da eklendiğinde Atiba'dan daha fazla gelir elde etmiş oluyor.



CYLE LARİN'E EN ÇOK O SEVİNDİ!

Beşiktaş'ta Cyle Larin'in yükselen performansına en çok Atiba sevindi. 2017- 18'in devre arasında Beşiktaş'ın forvet aradığı dönemde yönetime vatandaşı olan Larin'i tavsiye eden Atiba, ABD MLS Ligi'nden siyahbeyazlılara gelişinde pay sahibi olmuştu. Son haftaları boş geçmeyen Kanadalı forvetin çıkışı da böylelikle 37'lik yıldızın yüzünü güldürdü.



BİR GÖRÜŞ / MURAT ÖZBOSTAN

Atiba'yı sakın bırakma Beşiktaş!

Her transfer döneminde en son sözleşme imzalayan oyuncu oldu... Hem şimdiki hem de önceki yönetim son ana kadar Atiba'yı bekletti; "Sözleşme yenilesek mi yenilemesek mi" diye... Hiç ağzını açmadı, isyan etmedi... Herhangi bir demecini okudunuz mu? Hayır... Sadece sahaya odaklandı, küsmedi... 37 yaşındaki bir oyuncu çoğu maç sonrası sayfaların manşetlerini süslüyorsa her futbolseverin Atiba için önünü iliklemesi lazım. Çalışkan, kendine bakıyor, arkadaşlarına saygılı... Biliyor musunuz idmanlardan önce özel olarak çalışıyor. Antrenman bittikten sonra kendi başına çalışmaya devam ediyor... Bir kere daha tekrarlayalım, bu adam 37 yaşında. Bunu Beşiktaş'ta yapan başka bir oyuncu var mı? Bırakın Beşiktaş'ı başka takımlarda bile bulamazsınız. Bir sene daha oynar mı bilinmez, o nedenle ben derim ki Beşiktaş yönetimi şimdiden Atiba ile masaya otursun, onu kulüpte bir göreve getirsin. Çünkü Kanada Futbol Federasyonu aportta bekliyor. Böyle futbolcular 20-30 yılda bir anca gelir... Hele de ülkemizin yabancı çöplüğüne döndüğü dönemde Atiba gibi gerçek profesyoneller bütün kulüp yöneticilerine örnek olsun.



Beşiktaş'ta yabancıların maaşları:

Atiba: 500 bin Euro

Vida: 3.4 milyon Euro

Ljajic: 2.2 milyon Euro

Larin: 1.6 milyon Euro

N'Koudou: 1.6 milyon Euro

Lens: 1.95 milyon Euro

Boyd: 1.2 milyon Euro

Douglas: 800 bin Euro

Mirin: 1.275 milyon Euro

Mensah: 1.3 milyon Euro

Welinton: 800 bin Euro

N'Sakala: 500 bin Euro

Josef: 1.3 milyon Euro

Montero: 775 bin Euro

Aboubakar: 1.5 milyon Euro

Rosier: 800 bin Euro

Ghezzal: 1 milyon Euro

Hasic: 225 bin Euro + imza parası bu sezon 500 bin Euro

*Hasic 4.5 yıllık anlaşma karşılığında imza parası ve maaş olarak toplam 2 milyon 475 bin Euro kazanacak.



ATİBA'NIN KAZANDIĞI SENELİK ÜCRETLER

2013-14: 1 milyon Euro

2014-15: 1 milyon Euro

2015-16: 1 milyon Euro

2016-17: 1.5 milyon Euro

2017-18: 1.5 milyon

Euro 2018-19: 875 bin Euro

2019-20: 875 bin Euro

2020-21: 500 bin Euro



