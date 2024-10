Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden AZ Alkmaar, Hollanda Eredivisie'nin 10. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Go Ahead Eagles ile 2-2 berabere kaldı.



AFAS Stadyumu'nda oynanan maçta AZ Alkmaar'ın gollerini 35. dakikada penaltıdan Troy Parrot ve 49. dakikada Denso Kasius kaydetti.



Go Ahead Eagles'a beraberliği getiren golleri ise 51. dakikada Gerrit Nauber ve 85. dakikada Victor Edvardsen attı.



Bu sonuçla birlikte AZ Alkmaar ligdeki üst üste 4. puan kaybını yaşadı ve 16 puanla 6. sıraya geriledi. Go Ahead Eagles ise 13 puanla 9. sırada yer aldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında AZ Alkmaar deplasmanda Feyenoord ile karşılaşırken, Go Ahead Eagles sahasında Zwolle'yi konuk edecek.