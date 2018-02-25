Aykut Kocaman'ın derbi hedefi 3 puan!

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, bugün oynanacakderbisinden 3 puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerde tüm taktik planlar buna göre yapıldı.Sanılanın aksine sarı-lacivertli takım için Beşiktaş deplasmanında "bir puan" teknik heyeti memnun etmeyecek.Bunun temel sebebi ise bu maçın çok önemli bir fırsat sunması. Kazanıldığı taktirde ligdeki psikolojik üstünlük ele geçirilecek. Daha da kritiği yarıştaki önemli rakiplerden biri büyük ölçüde yarışın dışında kalacak. Fenerbahçe ayrıca rakibinin de puan almasını engellemiş olacak.Sezon başından bu yana zorlu maçları kazanıp hesapta olmayan karşılaşmalarda yaşanan kayıplar takımı sıkıntıya sokmuştu. İşte bu kayıpların telafisi ve Medipol Başakşehir galibiyetinin de anlam kazanması için bu derbinin mutlak kazanılması gerekiyor.Teknik patron Aykut Kocaman ve yardımcıları yapılan toplantılarda adeta galibiyeti futbolcuların kafalarına işledi. Buradan alınacak üç puanın ligdeki en önemli viraj olduğu tüm detaylarıyla aktarıldı.Sarı-lacivertliler genel anlamda kazanılan Medipol Başakşehir maçındaki taktik anlayış ile sahaya çıkacak olsa da siyah-beyazlı takımın bireysel anlamda daha etkili isimleri var. Bu nedenle bu yıldız isimlere fırsat verilmemesi ve durdurulması için de ciddi çalışmalar yapıldı. Her futbolcu karşısındaki ismin neler yapabileceğini ezberledi. Özellikle Quaresma, Babel, Lens gibi bire bir olarak yetenekli isimlerin üzerinde duruldu.