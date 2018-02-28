Aykut Kocaman: 'Biz bu değiliz'

Fenerbahçe, 3-1'lik Beşiktaş mağlubiyeti sonrası toparlanmaya çalışıyor. Galibiyet parolasıyla Vodafone Park'a giden sarı-lacivertliler hem mağlup oldu hem de sezonun en etkisiz oyununu oynadı. Özellikle bu oyun, takım ve camia içinde özgüven problemine sebep oldu.Teknik heyet ise bu durumu toparlamaya çalışıyor. Bu çerçevede teknik direktör Aykut Kocaman, kaybedilen maçın analizini yaptırıp oyuncularıyla da değerlendirmede bulundu.Akhisarspor maçından sonra ilk kez bu kadar etkisiz bir oyun oynadıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı "Biz bu değiliz" dedi.Kocaman'ın yaptığı tespitlerde temel sıkıntı orta sahada yaşandı. Mehmet Topal-Souza-Giuliano üçlüsü beklentilerin altında kaldı. Bunda Beşiktaş'ın çıkardığı dirençli orta saha da etkiliydi. Bu üçlünün iyi işlememesi temel sıkıntı olarak belirlendi.Kocaman maçları kazanmanın en önemli yolunun orta sahadan geçtiğini belirterek, benzer şekilde bu bölgeyi kaybetmeleri durumunda her maçta sıkıntı yaşanabileceğini ifade etti. Fenerbahçe için orta saha üstünlüğünün "olmazsa olmaz" olduğunun altını çizdi.Kocaman ve ekibi ayrıca yaptıkları değerlendirmede Beşiktaş maçının kaybedilmesine rağmen sanki takımın yarıştan koptuğu havasının yaratıldığını da söyledi.Böyle bir durumun olmadığı fikstür avantajının h,l, kendilerinde olduğu ve sadece önemli bir avantajın yitirildiği belirtildi.Şampiyon olmak için kendi kaderlerini çizebilecek durumda olduklarını belirten Kocaman takıma da özgüven vermeye çalıştı.Sarı-lacivertli takımda kupadaki Beşiktaş sınavı için kadro değişiyor. Perşembe günkü kupa maçında ligdeki mücadelede forma giymeyen ya da ilk 11'de başlamayan Volkan Demirel, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Valbuena, Alper Potuk ve Roberto Soldado gibi isimlerin başlangıç kadrosunda yer alması bekleniyor. Böylelikle kadronun yarısından fazlası bir anlamda değişmiş olacak.