Ayhan Akman, yeğeni Ali Akman ile ilgili konuştu

Ayhan Akman, performansıyla parmak ısırtan Bursasporlu Ali Akman ile ilgili herhangi bir transfer açıklaması yapmadığını belirterek genç ismin hedefinin sadece Avrupa olduğunu söyledi.

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Ayhan Akman, yeğeni Ali Akman ile ilgili konuştu
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21 Kasım 2020 01:13
Ayhan Akman, yeğeni Ali Akman'a yönelik söylediği iddia edilen transfer dedikodularıyla ilgili konuştu.

Ayhan Akman, Ali Akman'ın hedefinin Avrupa olduğunu ve kendisinin bu konuda yeğenine herhangi bir transfer yönlendirmesi yapmadığını söyleyerek, "Ali'nin amacı yurtdışında oynamak. Onun niyeti, planı Avrupa'da oynamak. Türkiye'den de Avrupa'dan da teklifler var, bunu söylemekte de sakınca görmüyorum. Kendini Avrupa'da geliştirmek istiyor. Benim ağzımdan bu konuyla ilgili bir açıklama hiç olmadı" sözlerini kullandı.

Kendisinin Ali'yi Galatasaray veya diğer Süper Lig ekiplerine yazılması ile ilgili ise Akman, "Tabii ki ben Galatasaray'ın eski oyuncusuyum, doğru ama Ali'nin farklı planları var. Ben Ali'nin bu anlamda etkilenmemesini istiyorum, şu anda Bursaspor'da ve kafasında sadece şu anda orası var" sözlerini sarf etti.



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