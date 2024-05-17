Aydın BŞB'de Gizem sözleşmesini yeniledi

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde smaçör Fatma Şekerci'den sonra libero Gizem Çerağ Düzeltir ile de sözleşme yeniledi.



Kulüp binasında yapılan imza törenine Başkan Polat Bora Mersin katıldı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda formamızı başarıyla taşıyan değerli sporcumuz ile yeniden sözleşme imzaladık. Başarılı liberomuza sakatlıksız bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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