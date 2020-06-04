Avrupa'nın devleri, Cengiz Ünder'in peşinde!

Başakşehir'den Roma'ya transfer olan ve gösterdiği performans ile ülkemizi gururlandıran Cengiz Ünder Avrupa devlerini peşine takmış durumda.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Avrupa'nın devleri, Cengiz Ünder'in peşinde!
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04 Haziran 2020 08:57
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AS Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder ile yollarını ayırmak üzere...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Bayern Münih, RB Leipzig ve Everton'ın, Roma yönetimini arayarak Cengiz Ünder'in şartlarını sordu.

Bonservisi 30 milyon Euro

Haberde, İtalyan kulübünün milli futbolcuyu en az 30 milyon Euro'dan aşağı bir fiyata satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder; bu sezon forma giydiği 20 maçta 3 gol kaydetti.

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