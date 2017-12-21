Avrupa'da gol krallığına yabancı ambargosu

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye'de gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan isimlerin tamamı yabancı oyunculardan oluştu.Almanya'da Robert Lewandowski, Fransa'da Edinson Cavani, İngiltere'de Mohamed Salah, İtalya'da Mauro Icardi, İspanya'da Lionel Messi ve Türkiye'de ise Bafetimbi Gomis gol krallığındaki yarışta zirvede yer alıyor.Gol krallığında ilk sırada yer alan Lewandowski, Cavani ve Messi'nin formasını giydiği takımlar liglerinde zirvenin sahibi oldu.Lider Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski, bu sezon Almanya 1. Futbol Ligi'nde 17 haftada attığı 15 golle zirvede bulunuyor.Şampiyonluk yarışında geride kalan Dortmund'un Gabonlu golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang 13 golle ikinci sırada yer alıyor.Augsburg'da oynayan İzlandalı Alfred Finnbogason ise Freiburg karşısında "hat trick" yaptı ve gol sayısını 11'e yükselterek üçüncü sıraya çıktı.Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) geçen sezon Paris Saint-Germain formasıyla 35 kez rakip ağları havalandırarak gol kralı olan Edinson Cavani, bu yıl 19 haftada 19 golle zirvenin sahibi konumunda.Uruguaylı futbolcu, ayrıca bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta attığı 25 golle Avrupa'nın en formda golcülerinden biri de oldu.Monaco'nun Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao 15 golle ikinci, Olympique Lyon'dan Dominikli Mariano Diaz ve Fransız Nabil Fekir ise 13'er kez rakip fileleri havalandırarak üçüncü sıraya yerleşti.Liverpool'un Mısırlı forveti Mohamed Salah, İngiltere Premier Lig'de 18 haftanın tamamında forma giydi ve 14 kez ağları sarsarak gol krallığında rakiplerini geride bıraktı.Salah'ı İngiliz golcüler takip etti. Geçen sezonun gol kralı Tottenhamlı Harry Kane 12, lider Manchester City'nin genç forveti Raheem Sterling attığı 11 gol ile Salah'ı izledi.İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) geçen yılın gol kralı Arjantinli Lionel Messi, 16 haftası geride kalan La Liga'da 14 golle birinci sırada bulunuyor.Valencia'dan İtalyan Simone Zaza 10 kez fileleri havalandırarak yarışta ikinci sırada yer alıyor.Villarreal forması giyen Demokratik Kongolu Cedric Bakambu, Celta Vigo'nun İspanyol forveti Iago Aspas, Uruguaylı golcüler Gironalı Cristhian Stuani ve Barcelonalı Luis Suarez 9'ar golle yarışta üçüncü sırayı paylaşıyor.Kariyerinde 5 kez Altın Top'u kazanan Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise 11 maçta bulduğu 4 golle yarışta gerilerde kaldı.Inter'in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi bu sezon İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) 17 haftada 17 kez rakip ağları havalandırdı ve gol krallığı yarışında zirveye kuruldu.Lazio'nun İtalyan golcüsü Ciro Immobile, bulduğu 15 golle ikinci, Juventus'un Arjantinli hücum oyuncusu Paulo Dybala, 12 golle üçüncü sırada yar alıyor.Geçen sezonun gol kralı Roma'da forma giyen Bosna Hersekli Edin Dzeko ise, ligde attığı 8 golle taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.Galatasaray'ın Fransız santrforu Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de 16 haftada bulduğu 14 golle krallık yarışında zirvede bulunuyor.Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz ile Göztepe'nin Makedon forveti Adis Jahovic 13'er gol kaydederek ikinci sırada yer aldı.Son 5 maçta 6 defa gol sevinci yaşayan Umut Bulut ile geçen sezonun gol kralı Vagner Love 9'ar gol atmayı başararak bu isimleri takip etti.