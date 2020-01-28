Avrupa'da dikkat çeken 45 transfer

Transfer döneminin Türkiye'de ve Avrupa'da sona ereceği gün olan 31 Ocak Cuma'ya kadar kulüpler imzaları attırabilecek. Avrupa'da transfer döneminde bugüne kadar atılan imzaları sizler için derledik.
HATEM BEN ARFA
Yeni takımı: Valladolid (Enes Ünal'ın takımı)
Eski Takımı: Rennes
ROGER IBANEZ
Yeni takımı: Roma
Eski Takımı: Atalanta
LUCAS TOUSART
Yeni takımı: Hertha Berlin
Eski Takımı: Lyon
Bonservisi: 25 milyon euro
JEAN-KEVIN AUGUSTIN
Yeni takımı: Leeds United
Eski takımı: RB Leipzig
EVER BANEGA
Yeni Takımı: Al Shabab
Eski Takımı: Sevilla
*Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Banega, yılın bitmesinin ardından Al Shabab ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
DANI OLMO
Yeni Takımı: Leipzig
Eski Takımı: Dinamo Zagreb
VALENTINO LAZARO
Eski Takımı: Inter
Yeni Takımı: Newcastle United (kiralık)
MARVIN ZEEGELAAR
Yeni Takımı: Udinese
Eski takımı: Watford
TINO KADEWERE
Yeni Takımı: Lyon
Eski takımı: Le Havre
Bonservis: 14 milyon euro
STEPHANE MBIA
Yeni Takımı: Shanghai Shenhua
Eski Takımı: Wuhan Zall
ANDRAZ SPORAR
Yeni takımı: Sporting
Eski takımı: Bratislava
PEDRO
Yeni takımı: Flamengo
Eski takımı: Fiorentina
RYAN JOHANSSON
Yeni kulübü: Sevilla
Eski kulübü: Bayern Münih
ODRIOZOLA
Eski takımı: Real Madrid
Yeni takımı: Bayern Münih (Kiralık)
CHICHARITO
Yeni Takımı: Los Angeles Galaxy
Eski Takımı: Sevilla
Bonservis bedeli: 6 milyon euro
NABIL BENTALEB
Yeni Takımı: Newcastle United (Kiralık)
Eski Takımı: Schalke 04
KARL TOKO EKAMBI
Yeni Takımı: Lyon
Eski Takımı: Villarreal
MBWANA ALLY SAMATTA
Yeni Takımı: Aston Villa
Eski Takımı: Genk
REINIER
Yeni Kulübü: Real Madrid
Eski Kulübü: Flamengo
Bonservisi: 30 milyon euro
Reinier'in profesyonel kariyeri
15 maç, 6 gol, 2 asist
LEANDRO CABRERA
Yeni Takımı: Espanyol
Eski Takımı: Getafe
(9 milyon euro bonservis)
ASHLEY YOUNG
Yeni Kulübü: İnter Milan
Eski Kulübü: Manchester United
YUNUS MALLI
Yeni takımı: Union Berlin (Kiralık)
Eski takımı: Wolfsburg
TERENCE KONGOLO
Yeni takımı: Fulham
Eski takımı: Huddersfield
MAJEED WARIS
Yeni takımı: Strasbourg
Eski takımı: Porto
YOUSSEF EN-NESYRI
Yeni takımı: Sevilla
Eski takımı: Leganes
Bonservis bedeli: 20 milyon euro
JEISON MURILLO
Yeni Kulübü: Celta Vigo
Eski Kulübü: Sampdoria
JEAN-CLAIR TODIBO
Yeni takımı: Schalke
Eski takımı: Barcelona
Kiralama bedeli: 1,5 milyon euro
Satın alma opsiyonu: 30 milyon euro
Geri alma opsiyonu: 60 mliyon euro
STANISLAV LOBOTKA
Yeni Kulübü: Napoli
Eski Kulübü: Celta Vigo
Bonservis bedeli: 20 milyon euro
GEDSON FERNANDES
Yeni Kulübü: Tottenham
Eski Kulübü: Benfica
PATRICK CUTRONE
Yeni Kulübü: Fiorentina
Eski Kulübü: Wolves
MUNAS DABBUR
Yeni Kulübü: Hoffenheim
Eski Kulübü: Sevilla
DEJAN KULUSEVSKI
Yeni Kulübü: Juventus
Eski Kulübü: Atalanta
CENK TOSUN
Yeni Kulübü: Crystal Palace
Eski Kulübü: Everton
ERLING BRAUT HAALAND
Yeni Kulübü: Dortmund
Eski Kulübü: Salzburg
SIMON KJAER
Yeni Kulübü: Milan
Eski Kulübü: Sevilla
MATTIA CALDARA
Yeni Kulübü: Atalanta
Eski Kulübü: Milan
DIEGO DEMME
Yeni Kulübü: Napoli
Eski Kulübü: Leipzig
MARIO MANDZUKIC
Yeni Kulübü: Al Duhail
Eski Kulübü: Juventus
RAUL DE TOMAS
Yeni Kulübü: Espanyol
Eski Kulübü: Benfica
CARLES ALENA
Yeni Kulübü: Betis
Eski Kulübü: Barcelona
JOAO PEDRO
Yeni Kulübü: Watford
Eski Kulübü: Fluminense
TAKUMI MINAMINO
Yeni Kulübü: Liverpool
Eski Kulübü: Salzburg
MATTIA PERIN
Yeni Kulübü: Genoa
Eski Kulübü: Juventus
JULIAN WEIGL
Yeni Kulübü: Benfica
Eski Kulübü: Dortmund
EXEQUIEL PALACIOS
Yeni Kulübü: Leverkusen
Eski Kulübü: River PlateSporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın