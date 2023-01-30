Avrupa'nın gözü Sacha Boey ve Dubois'in üzerinde!

Galatasaray'ın Fransız yıldızları Avrupa'nın da dikkatini çekmeye devam ediyor.



Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0'lık farklı bir skorla kazanan Sarı kırmızılılarda Sacha Boey ve Leo Dubois etkili oyunuyla göz doldurdu.



L'Equipe, her hafta düzenli olarak paylaştığı haftanın en iyi Fransız oyuncularından kurulu ilk 11'inde Sacha Boey ve Leo Dubois'e de yer verdi.





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