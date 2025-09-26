Avrupa'nın gözü Pina'nın üzerinde!

Trabzonspor'un sezon başında Estoril Kulübü'nden 3 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı sağ bek Wagner Pina, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.



Piyasa değerini de 5 milyon Euro'ya kadar yükselten 22 yaşındaki yetenek, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.



Oyuncuyu önümüzdeki maçlarda çok sayıda scout ekibinin izlemesi bekleniyor.



İSTATİSTİKLERDE ÜST SIRALARDA



Pina, şu ana kadar Trabzonspor'da hem ikili mücadele kazanma hem de top kazanma istatistiklerinde üst sırada yer alıyor.







