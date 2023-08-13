Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya

17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda milli sporcular Nisanur Çimen ile Gökay Göl, karışık çiftler kategorisinde bronz madalya kazandı.



Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen şampiyona sona erdi.



Yarı finalde Danimarkalı rakiplerine yenilen Nisanur-Gökay ikilisi, üçüncü oldu.



17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Türkiye, takım müsabakalarında gümüş madalya elde etmişti.



