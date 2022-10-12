AVCI'DAN KADRODA DEĞİŞİKLİK

UMUT BOZOK 11'DE OLACAK

ORTA SAHA AYNI

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Kasımpaşa maçından 1 puanla ayrılan Trabzonspor'da gözler tamamen Avrupa'da oynanacak Monaco maçına çevrildi. Fransız ekibi ile yapılacak maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı planını yaptı.Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Fransız ekibini konuk edecek. Deplasmandaki maçtan 3-1'lik yenilgiyle dönen bordo-mavililer bu kez rakibini yenip, ilk 2 hedefi doğrultusunda yeniden iddialı konuma gelmek istiyor. Trabzonspor'un teknik patronu Avcı kadroda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.Monaco'daki maçta kırmızı kart gören Maxi Gomez'in yerine Umut Bozok 11'de olacak. Sağ kanatta ise Djaniny'nin başlaması bekleniyor. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın sağ kenardaki performansından memnun olmayan Avcı, Djaniny'yi burada kullanmayı düşünüyor.Orta sahada Hamsik-Siopis-Bakasetas üçlüsünün bozulması beklenmiyor. Sol kanatta Trezeguet'nin yeri garanti görünüyor. Savunmada alternatifi olmayan bekler; Eren Elmalı ve Larsen yine 11'de olacak. Stoperde ise Bartra'nın yanında Denswil'in forma giymesi yüksek ihtimal olarak öne çıkıyor.