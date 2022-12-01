Giresunspor başta olmak üzere pek çok kulübün kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Montasser Lahtimi'ye vize çıkmadı.



AVCI, KİRALANMASINA SICAK BAKMIYOR



21 yaşındaki kanat oyuncusuna Dünya Kupası arasından sonra daha fazla forma vermeyi planlayan Avcı, Faslı futbolcunun kiralanmasına sıcak bakmıyor.



NACİ ÜNÜVAR'DAN DA MEMNUN



Trabzonspor'un hocası, Lahtimi'nin yanı sıra Naci Ünüvar'ın idman performansından oldukça memnun. Naci, sezon başında Ajax'tan kiralanmıştı.



