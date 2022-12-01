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Avcı'dan Lahtimi'ye izin çıkmadı!

Trabzonspor'da Montasser Lahtimi'ye Dünya Kupası arasından sonra daha fazla forma vermeyi planlayan Abdullah Avcı, Faslı futbolcunun kiralanmasına sıcak bakmıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Avcı'dan Lahtimi'ye izin çıkmadı!
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01 Aralık 2022 14:38
Montasser Lahtimi
Montasser Lahtimi
Trabzonspor
Giresunspor başta olmak üzere pek çok kulübün kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Montasser Lahtimi'ye vize çıkmadı.

AVCI, KİRALANMASINA SICAK BAKMIYOR

21 yaşındaki kanat oyuncusuna Dünya Kupası arasından sonra daha fazla forma vermeyi planlayan Avcı, Faslı futbolcunun kiralanmasına sıcak bakmıyor.

NACİ ÜNÜVAR'DAN DA MEMNUN

Trabzonspor'un hocası, Lahtimi'nin yanı sıra Naci Ünüvar'ın idman performansından oldukça memnun. Naci, sezon başında Ajax'tan kiralanmıştı. 

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