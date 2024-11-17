Aurelien Tchouameni: 'Sporun içinde kalmayacağım'

Real Madrid'in orta saha oyuncularından Aurelien Tchouameni, futbol sonrası planlamasına dair açıklamada bulundu.
Fransız orta saha oyuncusu, futboldan sonra sporun içerisinde yer almak istemediğini söyledi.
Tchouameni, "Futboldan sonra aile kurmaya odaklanacağım. Sporun içerisinde yer almak istemiyorum, şirket yöneticisi olmayı tercih ederim." diye konuştu.
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 15 maçta süre bulurken takımına skor katkısı sağlayamadı.
Fransız orta saha oyuncusu, futboldan sonra sporun içerisinde yer almak istemediğini söyledi.
Tchouameni, "Futboldan sonra aile kurmaya odaklanacağım. Sporun içerisinde yer almak istemiyorum, şirket yöneticisi olmayı tercih ederim." diye konuştu.
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 15 maçta süre bulurken takımına skor katkısı sağlayamadı.