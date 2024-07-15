Aubameyang, Arabistan yolcusu!

Marsilya forması giyen golcü futbolcu Pierre Emerick Aubameyang, kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeye hazırlanıyor.



Golcü futbolcu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Quadsiah ile anlaşma sağladı.



Suudi Arabistan ekibine iki yıllık imza atacak Aubameyang, Al Quadsiah'ın Marsilya ile anlaşmasını bekliyor.



Marsilya'da geçen sezon 51 maçta sahaya çıkan deneyimli yıldız, 30 gol attı ve 11 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 35 yaşındaki Aubameyang, Avrupa kariyerinde; Milan, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona ve Chelsea gibi önemli ekiplerin formasını giymişti.





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