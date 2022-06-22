Attila Szalai yeniden Avrupa'nın gözdesi

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, milli takımda gösterdiği performans ile yeniden Avrupa'nın dev kulüplerinin gündemine girdi. Fenerbahçe'nin iyi bir teklif gelmesi durumunda gidişine izin vereceği belirtilen yıldız stopere Napoli ve Newcastle United talip oldu.
Newcastle United, Lille'den Sven Botman'ı Milan'ı kaptırınca ibreyi yeniden Attila Szalai'ye çevirdi. "Macar Van Dijk" olarak lanse edilen 24 yaşındaki futbolcu için İngilizler Fenerbahçe'nin kapasını çalacak.
İtalyan basınındaki haberlere göre; Napoli de Kalidou Koulibaly'nin yerini Attila Szalai ile doldurmayı planlıyor. Koulibaly'nin takımdan ayrılığının kesinleşmesi sonrası Napoli'nin 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile temasa geçeceği belirtildi.
Takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, iyi bir transfer teklifi gelmesi durumunda Attila Szalai'nin satışına izin verecek. Macar stoper için beklenen rakam ise en az 12 milyon euro.
Newcastle United, Lille'den Sven Botman'ı Milan'ı kaptırınca ibreyi yeniden Attila Szalai'ye çevirdi. "Macar Van Dijk" olarak lanse edilen 24 yaşındaki futbolcu için İngilizler Fenerbahçe'nin kapasını çalacak.
İtalyan basınındaki haberlere göre; Napoli de Kalidou Koulibaly'nin yerini Attila Szalai ile doldurmayı planlıyor. Koulibaly'nin takımdan ayrılığının kesinleşmesi sonrası Napoli'nin 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile temasa geçeceği belirtildi.
Takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, iyi bir transfer teklifi gelmesi durumunda Attila Szalai'nin satışına izin verecek. Macar stoper için beklenen rakam ise en az 12 milyon euro.