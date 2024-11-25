Attila Gökçe: 'Hasan Arat duruma acilen el atmalı'

Milliyet yazarı Attila Gökçe, Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği Göztepe maçının ardından bir yazı kaleme aldı.
Beşiktaş'ta durumun iç açıcı olmadığını söyleyen Gökçe, şu ifadeleri kullandı;
"Hani asker uğurlamalarında 'Ayağına taş değmesin' derler ve memleketin yiğit evlatlarına sağ-salim gidiş dönüş dilerler ya…
Beşiktaş'ın ayağına taş değil 'kaya' değdi. İzmir Susuzdede'den yuvarlanan kaya, Dolmabahçe'de Göztepeli oyuncuların gayreti, ustalığı, enerjisi ve çabuk oyunuyla Beşiktaş'ı adeta ezdi.
10 dakika içinde 2-0 öne geçen, tehlikeli konuk karşısında Semih ve Bokele'nin (KK) golleriyle tüm Beşiktaşlıları rahatlatan oyun, adeta eğlenceye dönüşmüştü. Ne var ki kısa sürdü bu eğlence rüzgarı... Gösteri kabusa dönüştü. Tüm taraftarlar adeta korku tüneline girdiler ve koşa koşa gittikleri maçın keyfi (!), tabir yerindeyse burunlarından geldi.
Skor tabelasının peş peşe atılan gollerle konuk takım lehine (2-4) dönmesi, futbolun doğrularıyla oldu. Şans ya da talihsizlik kavramlarıyla anlatılacak bir öykü değil bu.. Beşiktaş savunmasındaki uyumsuzluklar, orta alanda üretmeyen, gayretinden sonuç alamayan oyuncuların sergilediği yetersizlikler, Semih ve sonradan oyuna katılan Immobile ile top kaybetme, şut fukaralığı gibi saçma sapan arızalarla yaşandı kabus.
Futbolcuların verimsiz ve etkisiz oyununu değiştirecek bir hamle yapamadı Bronckhorst… Dünkü maçı izlerken Hollandalı hocanın takımıyla iletişim bağlarının da koptuğunu gördüm. Oyunun akışı Göztepe'nin hızlı oyunuyla önlenemez bir hal aldı. Bir şey daha… Gedson Fernandes Rafa Silva ya da Ciro İmmobile. Hiçbiri lider olamadığını gösterdi bize.
Gerçekten kaya gibi bir oyunun altında kaldı Beşiktaş.. Bu kan donduran şoktan sonra tabelaya bakmasalar daha iyi… Liderin 13 puan gerisine düşen bir takım şampiyonluk sözünü unutmuştur sanırım.
Göztepe kendi kalesine gol atan Bokele'nin az sonra Mert'e attığı golle başladı dönüşe. Sonrasında Taha, derken Fofana ve Tijanic'le ilk deplasman galibiyetini elde etti. Konuk takım taraftarlarının Dolmabahçe'deki maçı tribünden izlemesi, haklı ve güzel bir kutlamaya yer açtı. Hem antenör Stoilov ve futbolcuları, hem de İzmirli taraftarları kutlayalım.
Beşiktaş dünkü etkisiz oyunuyla kaya altında öyle bir travmayla ezildi ki… Sorun futbol formülleriyle çözülemez. Arat yönetimi duruma el koymalı. Gecikmeden."
Beşiktaş'ta durumun iç açıcı olmadığını söyleyen Gökçe, şu ifadeleri kullandı;
"Hani asker uğurlamalarında 'Ayağına taş değmesin' derler ve memleketin yiğit evlatlarına sağ-salim gidiş dönüş dilerler ya…
Beşiktaş'ın ayağına taş değil 'kaya' değdi. İzmir Susuzdede'den yuvarlanan kaya, Dolmabahçe'de Göztepeli oyuncuların gayreti, ustalığı, enerjisi ve çabuk oyunuyla Beşiktaş'ı adeta ezdi.
10 dakika içinde 2-0 öne geçen, tehlikeli konuk karşısında Semih ve Bokele'nin (KK) golleriyle tüm Beşiktaşlıları rahatlatan oyun, adeta eğlenceye dönüşmüştü. Ne var ki kısa sürdü bu eğlence rüzgarı... Gösteri kabusa dönüştü. Tüm taraftarlar adeta korku tüneline girdiler ve koşa koşa gittikleri maçın keyfi (!), tabir yerindeyse burunlarından geldi.
Skor tabelasının peş peşe atılan gollerle konuk takım lehine (2-4) dönmesi, futbolun doğrularıyla oldu. Şans ya da talihsizlik kavramlarıyla anlatılacak bir öykü değil bu.. Beşiktaş savunmasındaki uyumsuzluklar, orta alanda üretmeyen, gayretinden sonuç alamayan oyuncuların sergilediği yetersizlikler, Semih ve sonradan oyuna katılan Immobile ile top kaybetme, şut fukaralığı gibi saçma sapan arızalarla yaşandı kabus.
Futbolcuların verimsiz ve etkisiz oyununu değiştirecek bir hamle yapamadı Bronckhorst… Dünkü maçı izlerken Hollandalı hocanın takımıyla iletişim bağlarının da koptuğunu gördüm. Oyunun akışı Göztepe'nin hızlı oyunuyla önlenemez bir hal aldı. Bir şey daha… Gedson Fernandes Rafa Silva ya da Ciro İmmobile. Hiçbiri lider olamadığını gösterdi bize.
Gerçekten kaya gibi bir oyunun altında kaldı Beşiktaş.. Bu kan donduran şoktan sonra tabelaya bakmasalar daha iyi… Liderin 13 puan gerisine düşen bir takım şampiyonluk sözünü unutmuştur sanırım.
Göztepe kendi kalesine gol atan Bokele'nin az sonra Mert'e attığı golle başladı dönüşe. Sonrasında Taha, derken Fofana ve Tijanic'le ilk deplasman galibiyetini elde etti. Konuk takım taraftarlarının Dolmabahçe'deki maçı tribünden izlemesi, haklı ve güzel bir kutlamaya yer açtı. Hem antenör Stoilov ve futbolcuları, hem de İzmirli taraftarları kutlayalım.
Beşiktaş dünkü etkisiz oyunuyla kaya altında öyle bir travmayla ezildi ki… Sorun futbol formülleriyle çözülemez. Arat yönetimi duruma el koymalı. Gecikmeden."