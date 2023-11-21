Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası yapılacak

Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası final müsabakaları Ankara'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası yapılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2023 15:21
2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası final müsabakaları, hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, final karşılaşmaları 25-26 Kasım tarihlerinde Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenecek.

Başkentteki final müsabakalarında Türkiye şampiyonu olabilmek için Erzurum'dan Şengel Atlı Spor Kulübü ve Sancak Atlı Spor Kulübü, Uşak'tan Bir Eylül Atlı Spor Kulübü ile Sivas'tan Atlı Spor Kulübü ekipleri yarışacak.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, atlı cirit müsabakalarının finallerini Ankara'da yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, bütün takımlara başarılar diledi.

Bekiroğlu, Ankaralıları atlı cirit finallerini izlemeye davet etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery