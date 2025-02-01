Atletico Madrid, üç puanı iki golle aldı

İspanya La Liga'nın 22. hafta maçında Atletico Madrid, Mallorca'yı konuk etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri dakika 26'da Samuel Lino ile 90+3'te Antoine Griezmann kaydetti.
Diego Simeone'nin ekibi bu galibiyetin ardından puanını 48'e yükseltti. Mallorca, 30 puanda kaldı.
İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Real Madrid deplasmanına gidecek. Mallorca, Osasuna'yı konuk edecek.
Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri dakika 26'da Samuel Lino ile 90+3'te Antoine Griezmann kaydetti.
Diego Simeone'nin ekibi bu galibiyetin ardından puanını 48'e yükseltti. Mallorca, 30 puanda kaldı.
İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Real Madrid deplasmanına gidecek. Mallorca, Osasuna'yı konuk edecek.