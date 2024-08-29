İspanya La Liga'nın 3. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Espanyol ile karşılaştı.



Estadio Civitas Metropolitano'daki karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.



Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 5 puana yükseldi. Espanyol ise ligdeki ilk puanını aldı.



Atletico Madrid, ligdeki bir sonraki haftada Athletic Bilbao ile deplasmanda karşılaşacak. Espanyol sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.





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