İspanya La Liga'nın 3. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Espanyol ile karşılaştı.
Estadio Civitas Metropolitano'daki karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 5 puana yükseldi. Espanyol ise ligdeki ilk puanını aldı.
Atletico Madrid, ligdeki bir sonraki haftada Athletic Bilbao ile deplasmanda karşılaşacak. Espanyol sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.
Estadio Civitas Metropolitano'daki karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 5 puana yükseldi. Espanyol ise ligdeki ilk puanını aldı.
Atletico Madrid, ligdeki bir sonraki haftada Athletic Bilbao ile deplasmanda karşılaşacak. Espanyol sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.
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