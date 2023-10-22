Atletico Madrid durdurulamıyor! Griezmann şov!

La Liga'nın 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, deplasmanda Celta Vigo'yu 3-0 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Atletico Madrid durdurulamıyor! Griezmann şov!
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22 Ekim 2023 00:36
İspanya La Liga 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid deplasmanda Celta Vigo ile karşılaştı.

Abanca-Balaidos Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 3-0 kazanarak ligdeki üst üste beşinci galibiyetini aldı. Rafal Benitez yönetimindeki Celta Vigo'nun galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren tüm golleri 29, 64 ve 70. dakikalarda Antoine Griezmann kaydetti. 

Konuk ekipte sakatlığını atlatan milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, 2 ay aradan sonra karşılaşmanın 76. dakikasında oyuna dahil oldu. 

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 22'ye yükseltirken, Celta Vigo 6 puanda kalarak son sıralara demir attı.

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