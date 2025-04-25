Atletico Madrid'den evinde net galibiyet

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid, konuk ettiği Rayo Vallecano'yu 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid'den evinde net galibiyet
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25 Nisan 2025 01:05
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid, Rayo Vallecano'yu konuk etti.

Estadio Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Alexander Sörloth, 45. dakikada Conor Gallagher ve 77. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 66 puana yükselirken Rayo Vallecano ise 41 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Atletico Madrid, deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Rayo Vallecano ise Getafe'yi konuk edecek.

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