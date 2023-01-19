Atletico iki golle çeyrek final biletini kaptı

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Atletico Madrid, deplasmanda Levante'yi 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Atletico iki golle çeyrek final biletini kaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2023 00:57
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Atletico Madrid, deplasmanda Levante'ye konuk oldu.

Ciutat de Valencia'da oynanan maçı Atletico Madrid 2-0 kazanarak çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten maçta Atletico Madrid, 54. dakikada Llorente'nin asisti ve Morata'nın golüyle öne geçti. Maçta son anlara gelinirken 90+1'de bu kez Marcos Llorente topu ağlara göndererek maçın skorunu ilan etti.

Bu sonuçla Atletico Madrid Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Levante ise turnuvaya veda etti.

Atletico Madrid'in rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.

Kral Kupası'nda oynanan günün diğer maçları ve alınan sonuçlar ise şöyle:

Athletic Bilbao 1-0 Espanyol
Sporting Gijon 0-4 Valencia

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ