Atletico'dan Barça'ya çılgın takas teklifi!

Atletico Madrid, Barcelona'ya kiraladığı Joao Felix'in bonservisine karşılık Katalan devinden Ferran Torres'i istedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Atletico'dan Barça'ya çılgın takas teklifi!
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29 Nisan 2024 23:35
LaLiga devi Atletico Madrid, ezeli rakibi Barcelona'ya flaş bir transfer teklifiyle gitti.

Sport'ta yer alan habere göre; Diego Simeone'nin takımı, Joao Felix'İn bonservisini almak isteyen Barcelona'ya Ferran Torres takasını önerdi.

AYRILMAK İSTEMİYOR

24 yaşındaki genç yıldızın Barcelona'dan ayrılmak istemdiği belirtildi.

İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Madrid temsilcisine ise Barça'dan Ansu Fati teklif edildi.

ANSU FATI KABUL GÖRMEDİ

Brighton'daki performansını beğenmeyen Atletico, Fati teklifine sıcak bakmadı.

Anlaşma sağlanamaması durumunda Joao Felix, sezon sonunda Atletico Madrid'e geri dönecek.

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