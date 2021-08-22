Atiba Hutchinson: 'Böyle anlar çok zor'

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Fabrice N'Sakala'nın hastaneye kaldırılması için konuşan Kanadalı yıldız, "Böyle olayların saha içerisinde kimsenin başına gelmesini istemeyiz. Dualarımız kendisi için. Böyle anlara şahit olmak çok zor. Umarım en kısa süre içerisinde aramıza dönecektir." dedi.



Maçı da değerlendiren Atiba, "Normal oyunumuzu oynayamadık. Zemin de bizi biraz zorladı. Oyuna müsade etmedi. Normalde yapmamız gerekenleri yapamadık. İkinci yarıda baskılı başladık. Fırsatlar da bulduk ama değerlendiremedik. Oyunun sonunda da malum olaydan ötürü temposuz geçti." ifadelerini kullandı.