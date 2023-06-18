Atiba futbola veda ediyor

Atiba Hutchinson, Kanada'nın ABD ile oynayacağı maçtan sonra emekli olacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Atiba futbola veda ediyor
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18 Haziran 2023 09:49
2013 yılından bu yana Beşiktaş'ın formasını giyen ve geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a veda eden Atiba Hutchinson, formasını giydiği Kanada'nın ABD ile oynayacağı maçtan sonra emekli olacağını açıkladı.

Atiba yaptığı açıklamada, ''Güzel ülkemi 20 yıl temsil ettikten sonra artık kramponlarımı asma vaktim geldi. Her şey için teşekkürler Kanada.'' ifadelerini kullandı. 

Kanada milli takımı formasını 103 kez giyen Atiba, 9 gol kaydetti.

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