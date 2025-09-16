16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
1-0
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
2-3
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
4-4
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
2-190'
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-1
16 Eylül
C.Palace-Millwall
1-190'
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
1-1MB
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
2-1
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-4
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
2-1
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-1
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-2
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-0

Athletic Bilbao taraftarları, Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e destek verdi

Athletic Bilbao taraftarları, Arsenal ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Filistin'e destek için pankart açtı.

calendar 16 Eylül 2025 23:27
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Athletic Bilbao taraftarları, Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e destek verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya ekibi Athletic Bilbao taraftarları, İngiltere temsilcisi Arsenal ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Filistin'e destek pankartı açtı.

Estadio de San Mames Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsrail'in işgali altındaki Filistin'e destek veren kırmızı-beyazlı takımın taraftarları, "Bugünden son güne kadar yanınızda olacağız" yazılı pankarta yer verdi.

Arsenal, ligin ilk haftasındaki karşılaşmayı 72. dakikada Gabriel Martinelli ve 87. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle 2-0 kazandı. 


