Ateş Ünal Erzen son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Ateş Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ateş Ünal Erzen son yolculuğuna uğurlandı
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24 Kasım 2023 15:59
Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Ateş Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı.

Teşvikiye Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, eski başkanlardan Faruk Süren, merhumun ailesi ve yakınları katıldı.

Ateş Ünal Erzen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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