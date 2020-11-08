Atalanta'nın panzehiri Inter yine yıkılmadı

İtalya Serie A'nın 7. haftasındaki Atalanta - Inter mücadelesi 1-1 sona erdi. Atalanta, Inter ile karşılaştığı son 8 Serie A maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Haber; Sporx.com
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Atalanta'nın panzehiri Inter yine yıkılmadı
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08 Kasım 2020 18:51
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Atalanta ile Inter kozlarını paylaştı. Gewiss Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Inter, 58. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle öne geçerken, Atalanta 79'da Miranchuk ile eşitliği sağladı ve mücadelede başka gol olmadı.

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, böylece Atalanta'ya rakip olduğu son 9 maçta da yenilgi yaşamamış oldu [7 galibiyet ve 2 beraberlik]. Öte yandan Atalanta, Inter ile karşılaştığı son 8 Serie A maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Bu sonucun ardından üst üste 2. maçından da beraberlikle ayrılan Inter 12 puanda kalırken, Atalanta 13 puana yükseldi.

Serie A'nın 8. haftasında Atalanta Spezia deplasmanına gidecek, Napoli ise Bologna ile deplasmanda karşılaşacak.





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