Atalanta, Merih Demiral'ı transfer etti

İtalya Ligi takımlarından Atalanta, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; atalanta.it
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Atalanta, Merih Demiral'ı transfer etti
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06 Ağustos 2021 17:43
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, milli futbolcu Merih Demiral'ı transfer etti.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Juventus'ta forma giyen 23 yaşındaki Merih'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.

Atalanta sezon sonunda 30 milyon euro ödemesi halinde, 23 yaşındaki milli futbolcumuzu kadrosuna katacak.

İki yıl önce Juventus'un kadrosuna dahil olan milli futbolcu, siyah-beyazlı takımla Serie A, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Juventus'ta iki sezonda tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Merih, bir de gol attı.

 


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