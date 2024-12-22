👑Atalanta'nın Serie A'daki son 11 maçı;



🔸11 galibiyet

🔸26 gol

🔸7 yenilen gol



🎩𝓖𝓲𝓪𝓷 𝓟𝓲𝓮𝓻𝓸 𝓖𝓪𝓼𝓹𝓮𝓻𝓲𝓷𝓲



✅5-1, Genoa

✅0-2, Venezia

✅6-1, Verona

✅2-0, Monza

✅0-3, Napoli

✅2-1, Udinese

✅1-3, Parma

✅0-2, Roma

✅2-1, Milan

✅0-1, Cagliari

✅3-2, Empoli pic.twitter.com/botwIM9A9w



— Sporx (@sporx) December 22, 2024

Serie A'nın 17. haftasında Atalanta, Empoli'yi konuk etti.Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.Empoli'nin gollerini 13. dakikada Lorenzo Colombo ve 57. dakikada penaltıdankaydetti.Atalanta'nın golleri ise 34 ve 86. dakikalardave 45+1. dakikada'dan geldi.Atalanta'da Lookman'ın attığı golün asistini, bonservisi Galatasaray'da olanyaptı.Bu sonuçla birlikte Serie A'daki son 11 maçın tamamını kazanan Atalanta, 40 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Ligde 6. mağlubiyetini alan Empoli ise 19 puanla 11. sırada konumlandı.Serie A'da bir sonraki hafta Atalanta, Lazio'ya konuk olacak. Empoli ise Genoa'yı ağırlayacak.