Aston Villa sahasında kazandı!

Premier Lig'de Aston Villa, sahasında Leicester City'yi 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa sahasında kazandı!
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04 Ocak 2025 19:56
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Aston Villa, sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi. Villa Park'taki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Aston Villa, 58. dakikada Ross Barkley ile öne geçti. Leicester City, bu gole 63. dakikada Stephy Mavididi ile cevap verdi. Aston Villa, Leon Bailey'in 76'da attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Aston Villa, 32 puana yükseldi. Leicester City ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Aston Villa, Everton deplasmanına gidecek. Leicester City, sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek.

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