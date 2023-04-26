Aston Villa'nın tırmanışı sürüyor

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında iki Londra ekibi Aston Villa ile Fulham karşı karşıya geldi.
Villa Park'ta oynanan karşılaşmayı Aston Villa tek golle kazandı.
Karşılaşmada Aston Villa'ya galibiyeti getiren tek sayıyı 21. dakikada McGinn'in asistinde Tyrone Mings kaydetti. Aston Villa böylelikle ligde namağlup serisini de 10 maça çıkardı.
Aston Villa bu sonuçla puanını 54'e çıkararak maç fazlasıyla Tottenham'ın üzerine çıkarak 5. sıraya yerleşti. Fulham ise 45 puanda kaldı.
Villa Park'ta oynanan karşılaşmayı Aston Villa tek golle kazandı.
Karşılaşmada Aston Villa'ya galibiyeti getiren tek sayıyı 21. dakikada McGinn'in asistinde Tyrone Mings kaydetti. Aston Villa böylelikle ligde namağlup serisini de 10 maça çıkardı.
Aston Villa bu sonuçla puanını 54'e çıkararak maç fazlasıyla Tottenham'ın üzerine çıkarak 5. sıraya yerleşti. Fulham ise 45 puanda kaldı.
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