Bayer Leverkusen'den Moussa Diaby'i kadrosuna katan Aston Villa hücum hattını bir başka isimle güçlendirmek istiyor.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Wolverhampton'dan ayrılan 27 yaşındaki İspanyol futbolcu Adama Traore'nin takımına alınmasını istiyor.



51 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının hücumda hızlı ve keskin rolde bir oyuncu istediği belirtilirken, Aston Villa yönetiminin Adama Traore için girişimlere başlayacağı ifade edildi.



Daha önce Aston Villa forması giyen Traore'nin yeniden Premier Lig'de oynamaya sıcak bakacağı iddia edildi.



373 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ



Kariyeri boyunca Barcelona, Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton formaları giyen Adama Traore çıktığı 373 karşılaşmada 31 gol, 59 asistlik performans sergiledi.



27 yaşındaki kanat oyuncusunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirtiliyor.



