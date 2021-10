Aston Martin, İstanbul'u iple çekiyor!

Formula 1 Türkiye GP öncesi Aston Martin Racing pilotları Sebastian Vettel ve Lance Stroll değerlendirmelerde bulundu.



4 kez dünya şampiyonu Vettel, "İstanbul Park, pilotları en çok ödüllerinden zorlayıcı pistlerden biri. Bol miktarda tümsekleri, kör girişi ve saatte 260 km hızla dönülen sekizinci virajı her zaman eğlencelidir. Geçen yıl Türkiye'deki yarışımdan keyif aldım. Bu hafta sonu bir kez daha elimden geldiğince zorlayacağım." ifadelerini kullandı.



Kanadalı pilot Lance Stroll, "Geçen seneki ilk Türkiye deneyimim, ilk pole pozisyonum nedeniyle bana kariyerimin en güzel anlarından birini yaşattı. Tecrübelerim, İstanbul Park'ın çok zorlu olduğunu gösterdi. Bazen yol tutuş bulmak zor olabiliyor ancak pistte her an bir meydan okuma, mücadele var. İstanbul'da yeniden yarışmayı ve puan almayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.