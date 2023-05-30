Asensio, Aston Villa'ya çok yakın!

2015 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Marco Asensio, Madrid'ten ayrılıyor.



İspanyol Marca Gazetesinin haberine göre İspanyol futbolcu Aston Villa ile görüşüyor.



Premier Lig'de sezonu yedinci tamamlayarak önümüzdeki sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek İngiliz temsilcisi iddialı bir kadro kurmak istiyor. Takımına önemli takviyeler yapmak isteyen Emery'nin Asensio'nun transferi için istekli olduğu ve yıldız oyuncuyu takımında görmek istediği ifade edildi.



Öte yandan İngiliz kulübünün oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerin de olumlu geçtiği bildirildi.



Asensio'nun önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.



MARCO ASENSIO'NUN KARİYERİ



Asensio kariyerinde daha önce sırasıyla Mallarco, Espanyol ve Real Madrid formaları giydi.



2015 yılından bu yana Real Madrid forması giyen İspanyol futbolcu Madrid ekibiyle çıktığı 285 karşılaşmada 61 gol ve 32 asistlik performans sergiledi.