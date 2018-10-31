Asena Atalay: 'Caner'in maçlarını izliyoruz'

Asela Atalay, Kanal D'deki '2. Sayfa' programına konuk oldu. Arda Turan-Berkay kavgasından özel hayatına, boşandığı Caner Erkin'den velayet davasına kadar samimi açıklamalarda bulundu"Berkay-Arda kavgasında Aslıhan'a çok üzüldüm. Arda'nın hatasıdır, değildir bilemem. Ben sadece Aslıhan'ın böyle bir pozisyonda olmasına çok üzüldüm. Mesaj da attım zaten. 'Önemli olsan sensin. Kendine dikkat et. Umarım sağ salim çocuğunu kucağına alırsın' diye. Ben Arda'nın dışarıda olmasına kızdım açıkçası. 4-5 aylık değil. 8,5 aylık hamile çünkü. Direk dansı güzel. Şu an yapmıyorum. Sporlarda sıkıldığım dönemler oluyor. ara ara boks, pilates yapıyorum."Çınar ile birlikte Caner'in maçlarını izliyoruz. Caner artık benim için yabancı. Kardeşini seviyor. 'Çok özlüyorum' durumu yok ama gittiğinde mutlu dönüyor. Bebekleri oldu. Mutluluklar diliyorum. Aylık nafaka 10 bin TL. 10 bin TL ile 350 kişilik bir tiyatro açılmaz. Çalışıyorsam kendi paramla, çalışmıyorsam babamdan aldıklarımla geçiniyorum."Babamın şehir dışında otelleri var, şarap mahzenleri var. Çınar benimle yaşıyor. Boşandığımızdan beri Caner ile hiç konuşmadık. Ben kendimi de, insanları da affettim. Çınar ne derse o benim için. Velayet davasının sonucu ne olursa olsun babası belli anası belli. Ben ölene kadar çocuğuma sahip çıkacağım. Bir daha çocuk istemem. Evlilik çocuk falan artık düşünmüyorum. Kapattım o defteri. Aşk olur ama evlilik olmaz. Ailem de istemiyor."