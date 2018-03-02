Asamaoh Gyan sözünü tutamadı

Kayserispor'un forvet oyuncusu Asamoah Gyan, sezonun ikinci yarısı için teknik direktör Marius Sumudica'ya verdiği 'eski günlerime döneceğim' sözünü tutmadı.Geldiği günden beri Kayserispor'un başını ağrıtan Ganalı oyuncu, yattığı yerden servet sahibi oluyor. Forma şansı bulamayan bulsa da istenileni veremeyen Asamoah, Kayserispor yönetiminin bin pişman olduğu bir transfer olarak tarihe geçecek. Kayserispor'da kalmak için Marius Sumudica'ya başarı sözü veren ancak sözünde durmayan Asamoah Gyan, sezon sonuna kadar yattığı yerden para kazanmanın keyfini yaşayacak gibi görünüyor. Hiçbir faydası olmadığı gibi maddi ve manevi yönden büyük yaralar açan 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde ağır maddeler bulunduğu için kulüpten ilişiği kesilemezken, sözleşmesinin 30.06.2019 tarihine kadar olması da yönetimi kara kara düşündürüyor.Asamoah'ın bu durumu karşısında ne yapacağını bilemeyen Kayserispor yönetimi anlaşma zemini peşine girdi. "Kayserispor Ünlü forveti transfer etti" haberlerinin önüne geçemeyen ne varlığı ne de yokluğu belli olan suskun milyonerin sarı kırmızılı ekibe nelere mal olacağı merak konusu oldu.