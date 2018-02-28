Menajeri, basın toplantısında eleştirilere cevap verdi ve görevini bırakmayacağını yineledi.Deneyimli hoca, gazetecilere isyan ederken; "Görevim konusunda bir şüphem yok. Dürüst olmak gerekirse, şu anda beni en az endişelendiren şey de bu. Hep söyledim, düşüncem bir sonraki maç. Benim görevim performans vermek, durumumu sorgulamak değil. Eğer net bir cevap istiyorsanız, tekrarlıyayım. Önemli olan oynayacağımız maç." ifadelerini kullandı.Arsenal, Premier lig'de 27 maç sonunda lider Manchester City'nin 27 puan arkasında, 6. sırada yer alıyor.