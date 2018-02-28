Arsenal Menajeri Arsene Wenger, basın toplantısında eleştirilere cevap verdi ve görevini bırakmayacağını yineledi.
Deneyimli hoca, gazetecilere isyan ederken; "Görevim konusunda bir şüphem yok. Dürüst olmak gerekirse, şu anda beni en az endişelendiren şey de bu. Hep söyledim, düşüncem bir sonraki maç. Benim görevim performans vermek, durumumu sorgulamak değil. Eğer net bir cevap istiyorsanız, tekrarlıyayım. Önemli olan oynayacağımız maç. Hep aynı şeye cevap vermek zorunda kaldığım için şaşkınım. 21 yıldır buradayım ve sözleşmenin karşılığını vermek için her şeyi yaptım. 5 yıl önce olduğumdan daha iyi bir teknik adam olmak için uğraşıyorum. Öyle olmadığını söylerseniz de anlarım, ancak bunun arkasında efor var, sıkı çalışma var." ifadelerini kullandı.
Arsenal, Premier lig'de 27 maç sonunda lider Manchester City'nin 27 puan arkasında, 6. sırada yer alıyor.
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Deneyimli hoca, gazetecilere isyan ederken; "Görevim konusunda bir şüphem yok. Dürüst olmak gerekirse, şu anda beni en az endişelendiren şey de bu. Hep söyledim, düşüncem bir sonraki maç. Benim görevim performans vermek, durumumu sorgulamak değil. Eğer net bir cevap istiyorsanız, tekrarlıyayım. Önemli olan oynayacağımız maç. Hep aynı şeye cevap vermek zorunda kaldığım için şaşkınım. 21 yıldır buradayım ve sözleşmenin karşılığını vermek için her şeyi yaptım. 5 yıl önce olduğumdan daha iyi bir teknik adam olmak için uğraşıyorum. Öyle olmadığını söylerseniz de anlarım, ancak bunun arkasında efor var, sıkı çalışma var." ifadelerini kullandı.
Arsenal, Premier lig'de 27 maç sonunda lider Manchester City'nin 27 puan arkasında, 6. sırada yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın