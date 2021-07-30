Arsene Wenger geri dönüyor!

İsviçre Futbol Federasyonu, Vladimir Petkovic'in ayrılması sonrası teknik direktörlük görevi için Arsene Wenger'e teklif götürmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arsene Wenger geri dönüyor!
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30 Temmuz 2021 15:24
Arsenal'de 22 yıl görev aldıktan sonra 2018 yılında veda eden Arsene Wenger, yeşil sahalara İsviçre Milli Takımı ile dönmeye hazırlanıyor.

İsviçre'den Blick gazetesinişn haberine göre; Vladimir Petkovic'in Bordeaux teknik direktörlüğü görevine geçmesinin ardından yeni hoca arayışlarına başlayan İsviçre Futbol Federasyonu, Arsene Wenger'i listesinin ilk sırasına yazdı. Görüşmelerin kısa süre içerisinde başlayacağı ve Wenger'in de bu göreve sıcak bakabileceği yazıldı.

İsviçre Futbol Federasyonu, 1995'te de Arsene Wenger'i göreve getirmek istemiş ancak Fransız teknik adam Japon kulübü Nagoya Grampus'taki sözleşmesini fesh etmek istememişti.

Wenger, Arsenal yıllarında 3 Premier Lig ve 7 Federasyon Kupası kazanmıştı.


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