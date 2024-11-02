İngilter Premier Lig'in 10. haftasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United evinde Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal'i 1-0 mağlup etti.
St. James' Park'ta oynanan maçta Newcastle United'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Alexander Isak kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç aradan sonra galip gelen Newcastle United 15 puana yükselirken, Arsenal 18 puanda kaldı.
Ligdeki son 3 maçını kazanamayan Arsenal, Manchester City'nin Bournemouth'u yenmesi halinde liderin 8 puan gerisine düşmüş olacak.
Ligin bir sonraki maç haftasında Newcastle United deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olurken, Arsenal deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.
St. James' Park'ta oynanan maçta Newcastle United'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Alexander Isak kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç aradan sonra galip gelen Newcastle United 15 puana yükselirken, Arsenal 18 puanda kaldı.
Ligdeki son 3 maçını kazanamayan Arsenal, Manchester City'nin Bournemouth'u yenmesi halinde liderin 8 puan gerisine düşmüş olacak.
Ligin bir sonraki maç haftasında Newcastle United deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olurken, Arsenal deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.