Arsenal, Leandro Trossard ile kazandı

Arsenal, Fulham deplasmanında Trossard'ın 3 asistiyle 3-0 kazandı ve takipçisi Manchester City ile farkı 5 puana çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Arsenal, Leandro Trossard ile kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2023 18:41
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Fulham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Craven Cottage'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 3-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Gabriel, 26. dakikada Martinelli, 45+2. dakikada Martin Ödegaard kaydetti. Her 3 golün de asistini Leandro Trossard yaptı.

Üst üste 5. galibiyetini alan Arsenal, bitime 11 hafta kala takipçisi Manchester City ile puan farkını 5'e çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Fulham, 39 puanda kaldı.

Arsenal, gelecek hafta sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. Fulham, gelecek hafta Bournemouth deplasmanına gidecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

EN ÇOK OKUNANLAR

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery