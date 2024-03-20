Arsenal, Japon sağ bekiyle uzattı!

Arsenal, Japon sağ beki Takehiro Tomiyasu'nun sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.

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Arsenal, Japon sağ bekiyle uzattı!
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20 Mart 2024 12:36
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Japon sağ beki Takehiro Tomiyasu ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

Arsenal'ın 2021'de Bologna'dan transfer ettiği Tomiyasu, Londra ekibinde bu sezon 20 maçta forma giydi ve bir gol attı.

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