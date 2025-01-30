Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Mikel Arteta2nın yönetimindeki Arsenal deplasmanda Michel'in ekibi Girona'yı 2-1 mağlup etti.



Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan maçta Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Jorginho ve 42. dakikada Ethan Nwaneri kaydetti. Arsenal'de Raheem Sterling 90+2'de penaltı kaçırdı.



Girona'nın tek golünü ise 28. dakikada Arnaud Danjuma kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 19 puanla 3. sırada tamamlarken, Girona 3 puanla turnuvaya veda etti.



Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna son 16 turunda devam edecek.



