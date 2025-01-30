Arsenal, İspanya'dan istediğini aldı

Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Arsenal deplasmanda Girona'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arsenal, İspanya'dan istediğini aldı
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30 Ocak 2025 00:58
Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Mikel Arteta2nın yönetimindeki Arsenal deplasmanda Michel'in ekibi Girona'yı 2-1 mağlup etti.

Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan maçta Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Jorginho ve 42. dakikada Ethan Nwaneri kaydetti. Arsenal'de Raheem Sterling 90+2'de penaltı kaçırdı.

Girona'nın tek golünü ise 28. dakikada Arnaud Danjuma kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 19 puanla 3. sırada tamamlarken, Girona 3 puanla turnuvaya veda etti.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna son 16 turunda devam edecek.

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