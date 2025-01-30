Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Mikel Arteta2nın yönetimindeki Arsenal deplasmanda Michel'in ekibi Girona'yı 2-1 mağlup etti.
Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan maçta Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Jorginho ve 42. dakikada Ethan Nwaneri kaydetti. Arsenal'de Raheem Sterling 90+2'de penaltı kaçırdı.
Girona'nın tek golünü ise 28. dakikada Arnaud Danjuma kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 19 puanla 3. sırada tamamlarken, Girona 3 puanla turnuvaya veda etti.
Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna son 16 turunda devam edecek.
Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan maçta Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Jorginho ve 42. dakikada Ethan Nwaneri kaydetti. Arsenal'de Raheem Sterling 90+2'de penaltı kaçırdı.
Girona'nın tek golünü ise 28. dakikada Arnaud Danjuma kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 19 puanla 3. sırada tamamlarken, Girona 3 puanla turnuvaya veda etti.
Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna son 16 turunda devam edecek.