Arsenal'den Wojciech Szczesny hamlesi!

Arsenal, Juventus forması giyen eski kalecisi Wojciech Szczesny'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arsenal'den Wojciech Szczesny hamlesi!
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09 Mayıs 2024 16:37
Arsenal, Juventus forması giyen eski kalecisi Wojciech Szczesny'yi gündemine aldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Arsenal, Szczesny'yi yeniden transfer etmeyi düşünüyor.

RAYA'NIN YEDEĞİ OLACAK

Polonyalı kalecinin 6.5 milyon euroluk maaşının Arsenal için bir engel teşkil edebileceği belirtilirken, tecrübeli kalecinin David Raya'nın yedeği olmayı kabul edip etmeyeceğinin ise bilinmediği ifade edildi.

YENİ KONTRAT YAPILAMADI

Juve'nin sözleşmesi 2025 yılında sına erecek 34 yaşındaki kaleciyle yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamadığı ve bu yüzden yazın gelecek teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

Juventus, Polonyalı kaleciyi Arsenal'den 2017 yılında 18.5 milyon euroya transfer etmişti.

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