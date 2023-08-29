Arsenal'den Victor Nelsson kararı

Galatasaray transfer haberleri: Son dönemde Galatasaray'dan ayrılması sıkça gündeme gelen Victor Nelsson için Arsenal kararını verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arsenal'den Victor Nelsson kararı
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29 Ağustos 2023 16:22
Son güncelleme 29 Ağustos 2023 16:38
Arsenal yeni transferi Jurrien Timber'ın yaşadığı uzun sakatlık sebebiyle kısa bir sür önce Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'u gündemine aldı. Ancak İngiliz devi bu transferi gerçekleştirmekten vazgeçti. Ancak İngiliz devi bu transferi gerçekleştirmekten vazgeçti.

STOPER ARAYIŞLARINA BAŞLADI

Jurrien Timber'ın, Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlığın ardından 6 ay kadar sahalardan uzak kalması sebebiyle stoper arayışlarına başlayan Arsenal gözünü Galatasaray forması giyen Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a çevirdi. 

Son dönemde takımdan ayrılması da gündemde olan Victor Nelsson için gelen teklifin değerlendirilmesi beklenirken, flaş bir iddia gündeme düştü.

MAALİYETİ FAZLA GELDİ

İngiliz basınından Express Sport'un haberine göre Arsenal, Galatasaray'ın anlaşmanın şartlarını öğrendikten sonra, bu transferden vazgeçme kararı aldı.

Arsenal'in, Galatasaray'ın kapısını çalmasının ardından yöneticilerden gelen "25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyin" cevabının ardından bu transferden vazgeçildiği vurgulandı.

2 TAKIM DAHA İSTİYOR

Öte yandan haberin devamında Victor Nelsson'u, Tottenham ile Nottingham Forest'ın da ilgilendiği belirtildi. 

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